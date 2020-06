FCB im Halbfinal – Werbung auf vielen Ebenen Der FC Basel muss im Cup-Viertelfinal beim Challenge-League-Ersten Lausanne in die Verlängerung und siegt nach einer spektakulären Endphase 3:2. Beste Basler sind Arthur Cabral und Jonas Omlin. Dominic Willimann

Das sehenswerte Fallrückziehertor von Arthur Cabral bewies einmal mehr, dass der FCB den Brasilianer zu Recht behalten will. Foto: Keystone

Was für ein Spiel, was für eine Rückkehr in den Wettkampfbetrieb! 70 Minuten lang sieht in diesem ersten Pflichtspiel im Schweizer Spitzenfussball nach der Corona-Pause alles nach einer klaren Angelegenheit aus. Der Titelverteidiger aus Basel führt scheinbar beruhigend 2:0, zweimal hat Arthur Cabral seine Klasse nach dem Seitenwechsel aufblitzen lassen und dabei aufgezeigt, weshalb ihn der FCB so gerne über die Saison hinaus halten würde. Erst schiesst der Brasilianer per Fallrückzieher ein (54. Minute), danach erhöht er wuchtig per Kopf auf 2:0 (67.).