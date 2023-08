Ein Reifenschlitzer geht um – Wer zersticht immer wieder die Reifen des Rheinfelder Osteuropaexperten? Siebenmal zerstachen Unbekannte in Rheinfelden in den letzten Monaten die Reifen der Autos von Michael Derrer und seiner Partnerin Atia Miraz. Jetzt haben sie genug. Simon Erlanger

Der Rheinfelder Wissenschaftler und Richter Michael Derrer steht mit seiner Partnerin Atia Miraz neben dem neuen Fiat 500, dessen Reifen vom Reifenschlitzer aufgeschnitten wurden. Foto: zvg

Die Attacken auf seine Fahrzeuge erfolgten gezielt, sagt Michael Derrer der BaZ. Der Wirtschaftssoziologe ist Professor an der Hochschule Luzern und Bezirksrichter in Rheinfelden. Als Unternehmer ist er seit 30 Jahren auf Russland und die Ukraine spezialisiert und hat sich auch wissenschaftlich mit der Korruption in Osteuropa beschäftigt. Zusammen mit seiner Partnerin betreibt er das Bohème-Art-Restaurant in Rheinfelden.

Gezielte Attacken

Die von den Attacken betroffenen insgesamt drei Autos würden auch als Firmenfahrzeuge des Restaurants genutzt, so Derrer. Es sei jeweils ein Stich in die Reifen erfolgt. Zuletzt sei ein neu erworbener Fiat 500 betroffen gewesen. Die Attacken geschahen auf zwei verschiedenen Parkplätzen nahe der Altstadt. «Zu Beginn glaubte ich noch an einen Zufall, aber ich weiss von keinen Autos anderer Besitzer, die betroffenen waren», so Derrer. «Die Serie von Reifensabotagen führt nicht nur zu finanziellen Verlusten, sondern bedroht auch unsere Sicherheit und diejenige unserer Mitmenschen», betont Michael Derrer. Ein Fahrzeug mit manipulierten Reifen stelle eine grosse Gefahr im Strassenverkehr dar und könne schwere Unfälle verursachen.

Strafanzeigen erfolglos

Die bisherigen Strafanzeigen gegen unbekannt blieben erfolglos. Derrer und Miraz wollen nun deshalb für Hinweise auf die Täter eine Belohnung aussetzen. Diese solle nicht nur als Anreiz für die Ermittlungen dienen, sondern ein Signal abgeben, dass derartige kriminelle Handlungen nicht toleriert würden.



