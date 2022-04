FCB: Die Frage vor dem Luzern-Spiel – Wer wird Taulant Xhaka gegen Luzern ersetzen? Aufgrund seiner Gelben Karte in Sion ist Xhaka für das Spiel gegen den FC Luzern gesperrt. Abascal muss für Burger nun einen neuen Partner finden. Linus Schauffert

Taulant Xhaka holte sich gegen Sion seine achte Gelbe Karte und fehlt am kommenden Sonntag. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

In der 93. Minute sieht Taulant Xhaka für ein Foul an Sion-Spieler Wesley die Gelbe Karte. Es ist seine achte der Saison und folglich ist der defensive Mittelfeldspieler für die Partie gegen den FC Luzern gesperrt.

Damit wird beim FC Basel ein Duo auseinandergerissen, das in den letzten Spielen ein sicherer Rückhalt war: Xhaka und Burger spielten in den vergangenen vier Ligapartien immer nebeneinander und von Anfang an im zentralen defensiven Mittelfeld. Jetzt muss sich Trainer Guillermo Abascal einen Ersatz für Xhaka einfallen lassen.

«Die Rolle von Xhaka wird von Burger übernommen», sagt Abascal. Denn Burger, der an Xhakas Seite oft den offensiveren Part übernehme, sei eigentlich ein natürlicher Sechser. Somit muss eigentlich nicht Xhaka ersetzt werden, sondern ein offensiver Burger, der gegen St. Gallen gleich zwei Grosschancen zu verzeichnen hatte.

Denkbar wäre zum einen, dass Abascal beim altbewährten 4-2-3-1 bleibt und neben Burger etwa Pajtim Kasami spielen lässt, wie er dies beim 2:0-Erfolg gegen Servette tat. Alternativ wäre auf dieser Position auch Matias Palacios eine Möglichkeit.

Oder aber Abascal stellt die Formation auf ein 4-1-4-1 um und spielt nur mit einem nominellen Sechser. In diesem Falle würde theoretisch, neben Kasami und Palacios, auch ein Valentin Stocker für einen Einsatz im Zentrum infrage kommen.

Guillermo Abascal möchte sich nicht in die Karten schauen lassen und hält sich bezüglich der Aufstellung vom kommenden Sonntag zurück. Klar ist nur, dass man ein FCB-Zentrum zu Gesicht bekommen wird, das es so seit über einem Monat nicht mehr von Spielbeginn an gab.

FC Basel – FC Luzern Infos einblenden Sonntag, 16.30 Uhr. – St. Jakob-Park. – SR: Cibelli. Mögliche Aufstellung FC Basel Lindner; Lang, Frei, Pelmard, Tavares; Burger, Palacios 70% (Kasami 30%); Ndoye, Esposito, Millar; Tschalow 60% (Szalai 40%). Ersatz: Nikolic, Gebhardt; Katterbach, Djiga, Pavlovic, Kopez, Hajdari, Kasami, Stocker, Males, Szalai, Fernandes. Gesperrt: Xhaka (4. Gelbe). Verletzt: Essiam (Knorpelschaden im Knie). Rekonvaleszent: Padula, Petretta.



Mögliche Aufstellung FC Luzern Müller; Dräger, Burch, Simani, Fydek; Schulz, Gentner, Campo, Ugrinic; Kvasina, Abubakar. Verletzt: Loretz, Monney.



