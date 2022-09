Mamablog: Kür statt Pflicht – Wer wird Gotti, wer wird Götti? Die Patenschaft fürs Kind ist ein Thema, das viele Eltern beschäftigt. Denn es ist mit so einigen Erwartungen verknüpft. Claudia Jucker

Wer braucht da schon Geschenke? Im Idealfall wird aus dem Götti ein Freund fürs Leben. Foto: Getty Images

Ich bin weder getauft, noch hatte ich das Glück, ein Gotti oder einen Götti zu haben. Mein Gotti und meine Eltern zerstritten und trennten sich kurz nach meiner Geburt. Mein ursprünglich geplanter Götti sprang wieder ab. Die Erklärungen dazu schienen mir plausibel, aber ich fand es trotzdem richtig doof. Ich hatte das Gefühl, sie fehlten. Mit sechs Jahren nahm ich es selbst in die Hand und suchte mir einen Götti.

Der war anfangs richtig cool und freute sich über sein neues Amt. Als ich zehn war, ging die Beziehung unter den Erwachsenen aber in die Brüche und ich sah ihn nie wieder. Eine gute Freundin meiner Mutter schlüpfte dann eine Zeit lang mit grosszügigen Geschenken und Überraschungen in die Rolle der Gotte, wollte sich aber zu nichts verpflichten. So bekam ich also nur phasenweise ein Gefühl dafür, wie es ist, einen Götti oder ein Gotti an meiner Seite zu haben.

So war es gedacht

Ursprünglich war die Idee von Gotti (Taufpatin) und Götti (Taufpate) eine kirchliche. Die Kirche sieht die Taufpaten als Unterstützer bei der Vermittlung von christlichen Werten. Und früher war es auch noch so, dass diese als Ersatz einspringen mussten, wenn den Eltern etwas zustossen sollte. Heute allerdings entscheiden viele Eltern, ihr Kind gar nicht mehr taufen zu lassen und suchen sich ein Gotti oder Götti im Freundes- oder Familienkreis aus.

Wer würde dieses Amt mit Leidenschaft und über Jahrzehnte erfüllen?

Dabei geht es bei den meisten nicht darum, den Geschenkberg am Geburtstag und an Weihnachten noch weiter zu erhöhen oder das Sparkonto der Sprösslinge durch Dritte füllen zu lassen. Viel wichtiger ist es, eine zusätzliche Bezugsperson für das Kind zu haben, die ein echtes Interesse und ein Teilhaben am Leben des Kindes zeigt. Die Aufgaben von Gottis und Göttis sind gesetzlich nicht verankert und es gibt keine Rechte oder Pflichten, die sie erfüllen müssen. Auch die Sache mit dem Sparbüchlein ist reiner Goodwill. Dennoch macht es Sinn, die gegenseitigen Erwartungen vorab zu besprechen.

Wie lassen sich Enttäuschungen vermeiden?

Als ich selber Mutter wurde, kam dieses Thema wieder auf und ich weiss, dass ich mit meinem Mann länger und intensiver über das Gotti-Götti Thema diskutiert habe als über unsere Sitzordnung an unserer Hochzeit. Die Frage lautete: Wie aussuchen, damit es nicht früher oder später wie bei mir zu Enttäuschungen kommt? Und wer würde dieses Amt mit Leidenschaft und über Jahrzehnte erfüllen?

Nur das Beste für dich! Doch so ein lebenslanger Reisegefährte ist nicht leicht zu finden. Foto: Getty Images

Rückblickend habe ich unterschätzt, wie wir uns alle verändern werden und dass die Gottis und Göttis auch irgendwann eigene Familien haben werden, mit denen sie sich beschäftigen. Ich lernte also, meine Erwartungshaltung zu ändern, damit ich nicht enttäuscht wurde. Denn schliesslich ging es ja nicht um mich, sondern um die Kinder. Und für die stimmte es.

Heute würde ich den angehenden Gottis, Göttis und Eltern raten, von Vornherein zu klären, wie sie ihre Rolle sehen.

Wir haben also die richtige Wahl getroffen, auch wenn die einzelnen Beziehungen auf ganz unterschiedliche Arten gelebt werden. Heute würde ich den angehenden Gottis, Göttis und Eltern raten, von Vornherein zu klären, wie sie ihre Rolle sehen. Und auch dazu, die Beziehung immer mal wieder zu reflektieren und nicht allzu schnell aufzugeben. Es geht im richtigen Leben ja auch nicht immer nur rosig zu und her und ich denke, die Kinder haben diesbezüglich eine viel grosszügigere Haltung als wir Erwachsenen. Wieso also am Ende nicht sie selbst entscheiden lassen?

Ich auf jeden Fall geniesse es umso mehr, bin ich heute – nach über 40 Jahren – wieder in Kontakt mit meinem «fast» Gotti und freue mich darüber, dass es mit dem Kennenlernen doch noch geklappt hat. Wenn auch mit Verspätung.

Claudia Jucker Infos einblenden Claudia Jucker fühlt sich dann zu Hause, wenn sie unterwegs ist und etwas erlebt. Sei es im VW-Bus, in den Schweizer Bergen oder wenn sie zu exotischen Destinationen aufbricht. Als freie Journalistin und Redaktorin bewegt sie sich zwischen Online, Print und Social Media und schreibt über Reisen, Familie, Nachhaltigkeit und Gesellschaft. Sie lebt mit ihrer Familie in Zürich. Mehr zu ihr finden Sie unter www.claudiajucker.com oder via Insta: claudia_jucker_schreibt.

Fehler gefunden?Jetzt melden.