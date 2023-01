Affäre um US-Geheimdokumente – Wer, wenn nicht Joe Biden? Eigentlich läuft es für den US-Präsidenten Joe Biden gerade gut – dann taucht vertrauliches Material aus seiner Zeit als Vizepräsident auf. Die Republikaner freuen sich und die Demokraten fragen sich, ob Biden wieder antritt. Peter Burghardt aus Washington

Ändern sich gerade seine Chancen auf eine erneute Kandidatur? US-Präsident Joe Biden. Foto: Brendan Smialowski (AFP)

Es geht im Prinzip ganz normal weiter für Joe Biden, es ist ja jede Menge los auf der Welt. Am Dienstag war der deutsche Kanzler Olaf Scholz am Telefon, dann kam der niederländische Premier Mark Rutte im Oval Office vorbei. Sie verurteilten Russlands Aggressionen und bestätigten ihre Unterstützung für die Ukraine, die USA schicken nun auch Waffen aus einem Depot in Israel nach Osteuropa.