Kundgebung zum 1. Mai in Basel – «Wer weniger verdient, ist früher tot» Rund 2000 Demonstrierende marschierten am Tag der Arbeit durch Basel und machten sich für den Mindestlohn stark. Im St.-Johann-Park kam es zu einem Handgemenge. Daniel Aenishänslin

Rund 2000 Personen machten bei der 1.-Mai-Kundgebung in Basel mit. Foto: Dominik Plüss

«Was wir brauchen, sind bessere Arbeitsbedingungen und faire Löhne», fasste SP-Nationalrätin Sarah Wyss zusammen, was für die Linke an diesem 1. Mai im Fokus stand, «nicht morgen, sondern gestern.» Der Mindestlohn von 23 Franken, über den am 13. Juni in Basel abgestimmt wird, soll Tatsache werden.

Basta-Grossrätin Heidi Mück bezeichnete es als «empörend», dass über diesen Mindestlohn noch gestritten werde. «Als ob ein Leben in Würde Verhandlungssache ist», sagte sie hinter einem Transparent von Basta mit der Botschaft: «Wer weniger verdient, ist früher tot.» Letztlich bestimmten die persönlichen finanziellen Mittel sowohl Bildungschancen Wohnsituation, Gesundheit als auch Lebenserwartung.