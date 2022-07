«Apropos» – der tägliche Podcast – Wer von der Politkrise in Italien profitiert Nach Mario Draghis Rücktritt wird es in Italien Neuwahlen geben. Die rechtsextremen Fratelli d’Italia stehen bereit. Was bedeutet das für Italien? Und für Europa? Mirja Gabathuler als Host Oliver Meiler als Gast

Mit Mario Draghis Rücktritt vergangene Woche steht Italien vor Neuwahlen – in einer Lage, die durch Pandemie, Inflation und Krieg in der Ukraine bereits angespannt ist. Gemäss Umfragen haben die neofaschistischen Fratelli d’Italia von Giorgia Meloni gute Chancen, zur stärksten Macht im italienischen Parlament zu werden. (Lesen Sie hier die Analyse zu Draghis Abgang.)

Wie konnte es so weit kommen? Wie kann Italien aus dem Krisenmodus finden? Und was bedeutet die Krise für die politische Zukunft Italiens – und Europas? Darüber spricht Oliver Meiler, Tamedia-Korrespondent in Italien, in einer neuen Folge des Podcasts «Apropos». Gastgeberin ist Mirja Gabathuler.

Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Mehr Infos @gabathvler Oliver Meiler ist Italienkorrespondent. Er hat in Genf Politikwissenschaften studiert. Autor des Buches «Agromafia» (dtv, 2021). Mehr Infos @OliverMeiler

