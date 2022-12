Gross-WG in Coop-Verteilzentrale – Wer viel Privatsphäre braucht, ist hier am falschen Ort Das alternative Hallenwohnatelier in der Zentrale Pratteln ist gleichzeitig Wohnort und Raum für künstlerische Entfaltung. Das Kulturkollektiv trifft alle Entscheidungen gemeinsam. Ein Besuch. Rafael Hüssy

Der Verein Volume 3 hat sich in der Halle eingemietet und ein Wohnatelier daraus gemacht. Foto: Kostas Maros

Die grosse Halle des ehemaligen Coop-Verteilzentrums am Bahnhof Pratteln wirkt verlassen und kalt. Doch schon am Eingang sind die Stimmen einiger Menschen zu hören. Und plötzlich erscheint der grosse Raum einladender. Im Eingangsbereich stehen ein etwas in die Jahre gekommenes Klavier und einige Gipsskulpturen. «Hey, komm, ich zeige dir gleich alles», sagt Sebastian. Er schnappt sich ein Skateboard und fährt in Richtung Küche.