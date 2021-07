Kolumne von Laura de Weck – Wer und was darf noch in die Schweiz? Wir lassen nicht alle und jedes in unser Land. Ein Überblick, was erwünscht und was unerwünscht ist. Laura de Weck

Hier wird kontrolliert: Zollstation in Basel. Foto: Keystone

Corona-Massnahmen, Krise mit der EU, mehr Protektionismus, immer mehr Nationalismus: Da verliert man die Durchsicht, wer noch in die Schweiz einreisen und was eingeführt werden darf. Hier eine Übersicht.

In die Schweiz dürfen eingeführt werden:

– Katzen und Hunde aus dem EU- und Efta-Raum

– Tote Muscheln und Fisch-Erzeugnisse

– Wirtschaftsflüchtlinge (reiche)

– Schokolade

– Diktatorenkinder (wenn sie ein Schweizer Internat besuchen)

– Diktatoren nur mit Bewilligung

– Waffen und Munition nur mit Bewilligung

– Sterbetouristen

– Touristen, aus «negativen Drittstaatenländern» nur mit Visum

– Diverse Pelzfelle nur mit Bewilligung

– Rechtsextremisten auch ohne Bewilligung

– Nicht geimpfte und nicht genesene Personen aus Staaten oder Gebieten mit besorgniserregenden Virusvarianten nur mit Test und Quarantäne

– Alkoholische Getränke

– Zigaretten

– US-Kampfjets F-35

– Bulgaren und Rumänen, wenn das Kontingent nicht aufgebraucht ist.

– Das gilt ebenso für Rindfleischimporte, deren Kontingente versteigert werden.

– Gewisse Fleischerzeugnisse, denen bei der Herstellung Würzstoffe zugesetzt worden sind (zum Beispiel Bü-hü-hündnerfleisch); ausgeschlossen bleibt hingegen Fleisch, auf dem Würzstoffe mit blossem Auge wahrnehmbar sind.

– Ausländer, die mit blossem Auge als Ausländer wahrnehmbar sind, haben mit Racial Profiling zu rechnen; einheimische People of Color auch.

– Bijouterie

– Weiterhin Eier, ausser aus China, Malaysia und Südkorea

– Papiere, insbesondere aus Panama

– Weiterhin gilt: Steuerflüchtlinge sind in der Schweiz zum Schutz berechtigt.

– Flüchtlinge sind in der Schweiz zum Schutz berechtigt (ausser in sensiblen Zonen wie Badeanstalten), wenn sie vor dem Eintreffen ihren Fuss nicht schon in ein anderes Schengen-Mitgliedsland gesetzt haben.

– (Für den Notfall existiert für Notbedürftige ein Notfallkonzept, das als noch nicht notwendig betrachtet wird.)

– Kohle, Stahl und Platin

– Erfolgreiche Profisportler

– Sexarbeiterinnen

– Zitrus- und Mangofrüchte

– Grüne Impfzertifikate

– Daten aller Couleur müssen an der Grenzwacht vorbei übers Internet einreisen. (Ob EU-Personendaten noch die Grenze passieren dürfen, muss neu verhandelt werden.)

– Zum endgültigen Verbleib in der Schweiz bestimmte Pferde und Migranten aus Ländern der EU und Norwegen benötigen eine Handelsrechnung, einen Ehevertrag oder genügend finanzielle Mittel, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.

