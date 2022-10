Die Frage nach dem FCB-Spiel in Bern – Wer soll jetzt gegen Sion als Rechtsverteidiger spielen? Die drei ersten Kandidaten für die Rechtsverteidiger-Position werden in einer Woche alle fehlen. Wen wird Alex Frei aufstellen – und für wen würden Sie sich entscheiden? Oliver Gut

Hat beim 0:0 gegen den FC Zürich schon Rechtsverteidiger gespielt, aber nicht eben überzeugt: Andy Pelmard. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus).

Es braucht die Intervention aus Volketswil. Doch allzu viele Wiederholungen braucht Sandro Schär nicht, um seinen Entscheid zu korrigieren und Michael Lang vom Platz zu stellen. Rot statt Gelb, automatisch für das nächste nationale Wettbewerbs-Spiel gesperrt – so das Verdikt. Und weil zuvor bereits Taulant Xhaka die vierte Gelbe Karte in der laufenden Meisterschaft gesehen hat, verliert der FC Basel im Hinblick auf die Heimpartie gegen den FC Sion vom kommenden Sonntag in einer einzigen Partie seine beiden ersten, verbliebenen Kandidaten für die Position des Rechtsverteidigers, nachdem Sergio Lopez bereits seit Wochen mit einem Teilriss des Syndesmosebandes ausfällt.

Wer soll gegen Sion Rechtsverteidiger spielen? Andy Pelmard – auch, damit Riccardo Calafiori auf der linken Seite bleibt Riccardo Calafiori – auf links geht es auch mit Noah Katterbach Keiner der beiden – sondern der beste Rechtsverteidiger der U21 System auf Dreier-Fünferkette umstellen und mit einem Flügelspieler wie Ndoye oder Males den rechten Couloir besetzen!

Dabei ist die Geschichte nicht frei von Ironie: Denn Lang ist nur in die Partie gekommen, um genau das zu verhindern, was er am Ende provoziert: einen Platzverweis. Denn auf diesen scheint gegen Ende der ersten Halbzeit Xhaka zuzusteuern. Wie schon gegen den FK Žalgiris Vilnius, so ist er auch in Bern als Rechtsverteidiger in die Partie gegangen und hat sich in der 28. Minute wegen Reklamierens jene Verwarnung abgeholt, die nicht nur für ihn, sondern indirekt auch für Lang Folgen hat. Also wechselt ihn FCB-Trainer Alex Frei zur Sicherheit aus – und hat am Ende des Tages weder Xhaka noch Lang, wenn es um das Heimspiel gegen den FC Sion geht.

Nun stellt sich gegen die Walliser die Frage, wie die verwaiste Position besetzt werden wird. Mit Andy Pelmard, der eigentlich Innenverteidiger ist, in dieser Saison aber häufiger Linksverteidiger spielte – und bei seinem einzigen Auftritt als Rechtsverteidiger, beim 0:0 gegen den FC Zürich, nicht überzeugt hat? Riccardo Calafiori, der italienische Linksverteidiger, von dem es heisst, dass er es auch auf rechts kann? Oder geht Alex Frei gar so weit und stellt auf eine Dreier-Fünferkette mit drei Innenverteidigern um, die es ihm auch erlauben würde, laufstarke Flügelspieler mit defensivem Verständnis auf den Aussenpositionen einzusetzen?

Die Auflösung folgt am Wochenende.



