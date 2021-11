Die Lust am Denken boomt – Wer sind wir? Was ist Lebenskunst? Was der Sinn des Daseins? Achtung, es schlägt die grosse Stunde der Philosophie. In Basel gibt es seit zehn Jahren das «Philosophicum im Ackermannshof» – und viele weitere Veranstalter, die sich mit Grundfragen des Daseins beschäftigen. Christine Richard

Philosophie erlebt eine Auffrischung – Die Skulptur «Der Denker» von Auguste Rodin im Kansas City Sculpture Park. Foto: Keystone

Jetzt knistert es. Jetzt blitzt es im Oberstübchen. Denk nach. Ökonomie und Pandemie, Corona-Zahlen und Rendite-Prozente, das kann doch nicht alles im Leben sein. Der Mensch, weil er Mensch ist, beschäftigt sich auch mit philosophischen Fragen. Wer sind wir? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Was erwarten wir? Was erwartet uns? Was ist der Sinn des Lebens? Gibt es Sinn überhaupt?

Das sind Fragen, die verstören können. Fragen, die man nicht allein beantworten kann. Deshalb gibt es die Philosophie, die Mutter aller Wissenschaften. In Basel hat sie einen winzigen Ableger bekommen. Das ist das «Philosophicum im Ackermannshof» – ein offener Denkraum mit Gesprächsrunden, Vorträgen, Kursen und Ausstellungen.

In diesem Jahr wird das Philosophicum zehn Jahre alt. Das ist ein kleines Wunder, denn finanziert wird diese gemeinnützige Kultur- und Bildungseinrichtung durch freie Zuwendungen, durch Spenden, Ticketverkauf und Kooperationen, etwa mit Theatern, Hochschulen, Stiftungen, Festivals. Die Lust am Denken, sie existiert. An der Erkenntnisschraube drehen, gemeinsam. Sich also nichts von Experten vordenken lassen – aber sich auch nicht zufriedengeben mit dem, was einem zufällig durch die Birne braust. Was ist Wahrheit, was Gerechtigkeit, was Freiheit, was ist das Wesen der Dinge? Das sind grosse Fragen, grossartige Themen. Leider fällt einem allein daheim wenig dazu ein. Meist ergeht es einem wie Karl Valentin: «Heute in mich gegangen. Auch nichts los.»

Das Philosophicum Basel versteht sich als Dialogicum. Die Leitung teilen sich der Initiator Stefan Brotbeck (59) und die Slavistin Nadine Reinert (42). Brotbeck ist Philosophiedozent, Anthroposoph und war Mitarbeiter der Nietzsche-Edition Basel. Reinert arbeitete im Literaturhaus und leitete früher das Philo-Café im Unternehmen Mitte. Was treibt die beiden an? Sie sagen: «Es geht uns um Kultivierung des Denkens – um ein Denken, das den denkenden Menschen verwandelt. Nicht einfach andere Dinge sehen, sondern die Dinge anders sehen.»

Ein guter Satz, ein kluger Satz. Also nicht immer wieder neue Dinge sehen, neue Informationen, neue Ablenkungen. Neues haben wir im Überfluss, bis zur Bewusstlosigkeit. Sondern vielmehr Dinge anders sehen, tiefer dringen, das Denken hinterdenken. Warum denke ich, was ich denke? Denke ich, oder denkt mich mein Gehirn? Wer einmal damit angefangen hat, kann süchtig werden. Reinert und Brotbeck sagen: «Der Drang nach Wissen und Klarheit macht das Leben erst eigentlich lebendig. Die Philosophie kann uns dabei helfen.» Und weiter: «Die Philosophie hilft uns, zu unterscheiden und zu entscheiden, was wesentlich und was unwesentlich ist, sie hilft uns, den Kern einer Sache herauszuschälen – an dem wir uns dann wiederum nicht selten erst recht die Zähne ausbeissen.»

Philosophie ist ein unendlicher Prozess. Aber er ist nicht grenzenlos, sondern an Personen gebunden. Das Philosophicum strebt nach «Zusammenarbeit mit Menschen, die mit ihrer eigenen Existenz Zeugnis ablegen für das, worüber sie informiert und klug reden.» Und das Programm? Grössere Themenschwerpunkte waren bisher unter anderem das Festival zu Andrei Tarkowski (2012), der Schwerpunkt «Ich bin so un/frei» (2014), die Themenreihe zu «digital/postdigital» (2018) oder auch die Veranstaltungsreihe «Der zweite Blick» (2018–2020). In diesem Jahr ist es das Dostojewski-Jubiläum. Auffallend ist die Nähe zur Anthroposophie und Spiritualität. Das mag echte Freigeister stören.

Ein Philosoph, das war früher jener schräge Typ, der in der Tonne lebte. Philosophie, das war jene Wissenschaft, die man in die Tonne treten wollte, weil sie anscheinend wenig einbrachte. Doch das war einmal. Philosophie erlebt seit Jahren ein Revival, bei Jung und Alt. Es gibt einen Boom privater Philosophen-Cafés und Veranstaltungen ausserhalb der Uni. In Basel gibt es unter anderem das Café Dialogue, Kurse an der Volkshochschule und die Basler Philosophietage.

Flott geschriebene Bücher über Philosophie erobern die Bestsellerlisten. Zum Beispiel «Das Café der Existenzialisten» von Sarah Bakewell. Ebenso empfehlenswert sind die Bücher von Wolfram Ellenberger («Zeit der Zauberer»; «Feuer der Freiheit»). Das Berliner «Philosophie-Magazin» bietet seit 2011 populärwissenschaftliche Beiträge. Chefredaktorin Svenja Flasspöhler ist bei Polit-Talkshows ebenso präsent wie umstritten. In der Pandemie wägt die Philosophin ab: Was ist wichtiger – die Freiheit oder die Unversehrtheit des Leibes?

Je orientierungsloser die Gesellschaft, desto wichtiger wird Moralphilosophie. Je vielfältiger die Lebensstile, desto stärker die Suche nach «wahrer» Lebenskunst. Je mehr Informationen, desto weniger Überblick. Das Philosophicum hält es mit dem 2014 verstorbenen Journalisten Frank Schirrmacher: «Die Informationen hat jeder. Aber was Menschen verzweifelt lernen müssen, ist, welche Informationen wichtig und welche unwichtig sind. Das ist womöglich die grosse Stunde der Philosophie.»

