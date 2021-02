Proteste in Spanien – Wer sind diese jungen Leute, und warum sind sie so wütend? Eine Protestwelle hat sämtliche grösseren Städte Spaniens erfasst. Die Wut richtet sich vordergründig gegen die Festnahme eines Rappers. Ein Grund für die Revolte der Jugend ist die schlechte Wirtschaftslage. Karin Janker aus Madrid

Krawall in Madrid: Immer wieder eskaliert die Wut. Foto: Manu Fernandez (Keystone)

Im Schein der Leuchtreklame für ein neues Handy stehen ein paar Hundert Leute in der Abenddämmerung. Sie klatschen und skandieren: «Hier sind die Antifaschisten.» An einer Ecke der Kundgebung auf der Plaza de Callao im Zentrum Madrids hat sich ein Kreis gebildet. Die Demonstranten machen Platz für ein paar Breakdancer, die über den Asphalt wirbeln. Vor ihnen hat sich eine Reihe Polizisten in Schutzausrüstung aufgebaut. Die Polizisten, steif in schusssicheren Westen und dicken Handschuhen, stehen da wie ein unfreiwilliges Publikum. Aus den Boxen tönt der 90er-Jahre-Rap-Klassiker «It’s the Sound of da Police».