45. Minute

Tor

Tor für Borussia Dortmund! Der BVB wird in den letzten Minuten der ersten Hälfte immer stärker und geht in Führung. Die Dortmunder profitieren von den Ballverlusten der Bayern und schalten schnell um. Guerreiro bringt den Ball in den Strafraum. Reus reagiert am schnellsten und netzt ein. Nach der deutlichen Leistungssteigerung der Borussen in den letzten Minuten erscheint die Führung verdient.