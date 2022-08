«Fehler können passieren» – Wer sich vertippt, soll eine zweite Chance bekommen LDP-Grossrätin Annina von Falkenstein will, dass die Abstimmungen im Basler Parlament wiederholt werden können, wenn jemand das Ja- und das Nein-Knöpfli verwechselt hat. Leif Simonsen

Findet, dass die wichtigen Entscheide im Grossen Rat nicht durch Konzentrationsfehler beim Abstimmen beeinflusst werden sollen: LDP-Grossrätin Annina von Falkenstein. Foto: Dominik Plüss

Wenn die Basler Parlamentspräsidentin zur Abstimmung ruft, bricht unter den Grossrätinnen und Grossräten meist Hektik aus. Viele schaffen es erst in letzter Sekunde zum Platz zurück und drücken in der Eile den falschen Knopf. Bisher war dieser Knopfdruck bei Schlussabstimmungen unwiderruflich. Das will LDP-Grossrätin Annina von Falkenstein ändern. In einem Vorstoss fordert sie, dass irrtümlich abgegebene Ja- oder Nein-Stimmen korrigiert werden können und neu abgestimmt wird – sofern die Parlamentsmehrheit dies wünscht.