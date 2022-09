Auch wenn es jetzt gerade anders aussieht: Die Monarchie wird nicht von allen geschätzt. Foto: Screenshot

Es lag zweifellos an der Person der Queen, dieser hochbetagten, liebenswürdig wirkenden Dame, dass sich die britische Monarchie in den letzten Jahren ungeheurer Popularität erfreute. Die Kritik an der durchaus umstrittenen Institution ist nahezu verstummt – jetzt, nach dem Tod der 96-jährigen Elizabeth II., erst recht.