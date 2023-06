Geldberater: Tipps zur Altersvorsorge – Wer seine Pensionierung optimieren will, sollte frühzeitig planen Wenn man Vorsorgegelder gestaffelt beziehen und Steuern sparen möchte, muss man dies frühzeitig aufgleisen – und über mehrere Jahre hinweg umsetzen. Martin Spieler

Komplexe Planung: Die Expertise von Banken und Versicherungen in Anspruch zu nehmen, zahlt sich aus. Illustration: Christina Baeriswyl

Ich erreiche in drei Jahren das Rentenalter und möchte in Teilzeit weiterarbeiten. Kann ich den AHV-Rentenbezug trotz Teilzeitanstellung antreten? Kann ich mir die Pensionskasse in Teilschritten auszahlen lassen? Leserfrage von S.J.