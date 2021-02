Der nächste Hattrick?

Nach dem kurzen Blick in die Zukunft beschäftigen wir uns wieder mit der Gegenwart und stellen gleich die Frage: Welcher YB-Spieler schiesst heute einen Hattrick? Vor einer Woche beim 4:1 in Zürich gelang Jordan Siebatcheu eine Triplette, am Sonntag gegen Lausanne tat es ihm Jean-Pierre Nsame gleich. Theoretisch ist möglich, dass heute beide dreifach treffen, die Aufstellung der Berner schauen wir uns gleich an. Aber vielleicht überrascht uns ja Captain Fabian Lustenberger mit einem Hattrick. Naja, vielleicht auch nicht.