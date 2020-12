Bald geht es los mit Impfen: Claus Bolte, Leiter Bereich Zulassung des Schweizerischen Heilmittelinstituts Swissmedic, rechts, informiert mit Kollegen über den Entscheid zur Zulassung des Impfstoffs von Pfizer Biontech am Samstag, 19. Dezember 2020 in Bern. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Es ist so weit. Die Arzneimittelbehörde Swissmedic hat gestern für die Schweiz den ersten Coronavirus-Impfstoff zugelassen, denjenigen von Biontech/Pfizer. Ab dem 4. Januar kann in allen Kantonen mit dem Impfen der Risikogruppen begonnen werden.

Normalerweise sind es schlechte Nachrichten, die am Freitag gegen Feierabend oder am Samstag veröffentlicht werden. Dann sind die Medien nicht mehr so aufmerksam und die Kunden mit dem Kopf schon im Wochenende. Doch in Corona-Zeiten ist nichts mehr normal. Die Bekanntmachungen zum Start der Schweizer Impfkampagne ist eine sehr gute Nachricht, erst recht nach all den schlechten Meldungen der letzten Zeit.