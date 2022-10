Attacke auf Bundesratssitz – Wer opfert sich diesmal für die Grünen? Seit mehr als 30 Jahren versuchen die Grünen, einen Bundesratssitz zu erobern. Diesmal ist die Lage zwar ernst, aber dennoch hoffnungslos. Eine Chronik des tapferen Scheiterns. Charlotte Walser

Balthasar Glättli, der Präsident der Grünen, gibt die Strategie seiner Partei noch nicht bekannt. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

«Ich habe es keine Sekunde bereut»: Das sagt die Grüne Cécile Bühlmann, die im Jahr 2000 kandidierte und scheiterte. Auch sie trat damals gegen die SVP an. «Unsere Devise war, dass eine so fremdenfeindliche und spaltende Partei nicht in die Regierung gehört», sagt Bühlmann. Inzwischen sei man gegenüber der SVP abgestumpft. «Aber natürlich ist auch die Ausgangslage heute anders.»