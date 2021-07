Leitartikel zu Corona-Hotspots im Nachtleben – Getestete sollen im Club nicht mehr eingelassen werden Das Basler Nachtleben hat sich innert kurzer Zeit zum grössten Ansteckungsherd entwickelt. Zeit, die Strategie zu überdenken – besonders in Bezug auf die fehlerhaften Corona-Tests. Meinung Robin Rickenbacher

Im Viertel-Club in Basel steckten sich viele Besucher mit dem Coronavirus an. Das muss Konsequenzen haben. Foto: Das Viertel

Déjà-vu. Dieses Phänomen erlitt jeder, der sich in den vergangenen Tagen mit der regionalen Clubszene beschäftigte. Der Barock-Club. Das Viertel. Und dann noch die Balz. Acht Lokale sind es insgesamt, in denen es zu mehreren Ansteckungen kam. Die Häufung ist auffallend. Und diese Woche meldete das Basler Gesundheitsdepartement, dass das Nachtleben die grösste der bekannten Ansteckungsquellen ist. 30 Prozent aller Infektionen waren zeitweilig darauf zurückzuführen. Auch in anderen Städten mehren sich die Berichte von Ansteckungen im Nachtleben.

Diese Meldungen fallen in eine Zeit, in der es wegen Corona wieder unruhiger wird. Die hochansteckende Delta-Variante ist dominierend, die grosse Impfbereitschaft in der Schweiz hat sich erschöpft, und die geplanten Lockerungen wurden vom Bund vorerst sistiert. Dass die Situation nicht prekärer ist, dürfte primär auf die bereits vollzogenen Impfungen zurückzuführen sein.