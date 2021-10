Obmann appelliert an alle – «Wer nicht geimpft ist, schadet der Fasnacht» Das Atelier Dildi schliesst. Der Kellerabstieg ist abgesagt. Planen die Cliquen überhaupt mit den «drei scheenschte Dääg»? Wir haben nachgefragt. Lälli-Obmann Felix Müry hat schon eine klare Meinung dazu. Andrea Schuhmacher

Die Fasnacht 2021 musste trotz aller Bemühungen abgesagt werden. Nur vereinzelte Gruppen gingen auf die Strasse. Foto: Nicole Pont

Die schlechten Nachrichten für Baslerinnen und Basler häufen sich: Das Silvesterfeuerwerk und der Vorstadt-Källerabstyyg sind abgesagt. Das Atelier Dildi schliesst – nach 74 Jahren müssen die Larvenhersteller die Produktion in La Chaux-de-Fonds einstellen und den Laden in Münchenstein aufgeben. Über 1000 Larven pro Jahr stellte das Atelier her, vor allem für Wagencliquen.

«Letztes Jahr lief nichts, und in diesem Jahr hat uns bereits die Hälfte der Cliquen abgesagt», sagt Angela Stohler, Dildi-Mitarbeiterin. Lange habe man auf Härtefallentschädigungen gewartet – bis klar geworden sei, dass keine kommen würden. Der Vermieter der Produktionsstätte im Kanton Neuenburg habe zudem kein Herz für die Basler Fasnacht gehabt. Über den Mietpreis habe er nicht mit sich verhandeln lassen.