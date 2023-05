CEO der Kantonalbank nimmt Stellung – «Wer mit uns Kontakt hatte, dem konnten wir helfen» Das neue Digital Banking der Basler Kantonalbank hat für einigen Ärger gesorgt. Basil Heeb, Chef der BKB, erklärt, was in den letzten drei Wochen schiefgelaufen ist. Markus Wüest

Basil Heeb, Chef der BKB. Die Bank hat recht turbulente Tage hinter sich. Foto: Kostas Maros

Über Ostern hat die Basler Kantonalbank ihr Digital Banking komplett umgestellt. Grund dafür sind die Sicherheitsanforderungen. Eine Bestätigung per SMS, um Zugriff auf die Konten zu haben, sei veraltet, heisst es vonseiten der Bank. Eine Umstellung sei unumgänglich und im Interesse der Kundinnen und Kunden gewesen. Als das neue System am 11. April online ging, zeigte sich rasch, dass nicht alles rundläuft. Bei der BaZ meldeten sich unzufriedene Leserinnen und Leser. Inzwischen sind drei Wochen vergangen. Laut BKB haben mittlerweile 70 Prozent der Kundinnen und Kunden ein erstes Log-in gemacht. 90’000 Daueraufträge wurden mutiert, Millionen von Dokumenten. Also alles bestens?