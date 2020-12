Einsame Festtage für Heimbewohner – Wer mit der Familie Weihnachten feiert, muss in Quarantäne Weihnachten für Heimbewohner wird hart: Sie sollen nicht zur Familie feiern gehen, Veranstaltungen in Altersheimen werden begrenzt oder abgesagt. Im schlimmsten Fall müssen Bewohner die Festtage allein im Zimmer verbringen. Robin Rickenbacher

Wer sich im Heim in Isolation befindet, muss das Weihnachtsessen am Feiertag allein im Zimmer zu sich nehmen. Frank Rumpenhorst (Keystone)

Die Festtage stehen vor der Tür, und bereits jetzt ist klar, dass diese nicht in gewohntem Rahmen stattfinden können werden. Dabei wird es wohl gerade die Bewohner der Altersheime, die zur vulnerabelsten Bevölkerungsgruppe zählen, sehr hart treffen. Am Dienstag kommunizierte der Kanton Basel-Stadt, dass aktuell 90 Personen in 12 Pflegeheimen des Kantons positiv getestet wurden. Solche positiven Fälle haben in Pflegeheimen immer wieder schlimme Auswirkungen: Von den zuletzt gemeldeten Todesfällen ereigneten sich mehrere in Alterseinrichtungen. Kann es also verantwortet werden, dass in Altersheimen Weihnachten gefeiert wird? Und wenn ja, wie soll dies in einem sicheren Rahmen vonstattengehen?