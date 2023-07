Fragen an Hans Ulrich Obrist – Wer macht das Tor? Eine Begegnung zwischen unserem Kolumnisten und dem spanischen Fussballstar Juan Mata erwies sich als Volltreffer. Hans Ulrich Obrist (Das Magazin)

Das Projekt «This entry», das sich zwischen Kunst und Sport bewegt. Bild: This entry – Tino Sehgal, graphic courtesy of MIF23

Es ist kein Geheimnis, dass ich von Fussball keine Ahnung habe. Das heisst aber nicht, dass mich nichts daran interessiert. Grossartig am Fussball finde ich beispielsweise das Stadion als Plattform und dass dieses Spiel so viele unterschiedliche Menschen anzieht. Vor Jahren habe ich die Bühne des Fussballs deshalb schon einmal genutzt, für eine Ausstellung im San-­Siro-Stadion in Mailand, die mehr Besucher hatte als die meisten meiner Museumssusstellungen. Und nun ergab sich, durch einen Zufall, wieder eine Begegnung mit dem Fussball.