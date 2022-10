Eishockey in Liechtenstein – Wer Lust hat, darf im Nationalteam spielen Die noch junge Landesauswahl des Zwergstaats möchte an der WM teilnehmen, darf aber nicht. Bei der Rekrutierung des Personals ist Kreativität gefragt. Philipp Rindlisbacher

Erste Erfolge: Die Liechtensteiner bejubeln Rang 2 an einem Entwicklungsturnier in Deutschland. Foto: Liechtensteiner Eishockeyverband

Liechtenstein sucht den Nationalspieler!

Je kleiner das Land, desto wichtiger die richtige Methode der Rekrutierung. Im «Volksblatt» wurde letzte Woche der Appell des nationalen Eishockey- und Inline-Verbands publiziert, Interessierte jeden Alters sollten sich doch dringend melden – auch wenn sie nur schnuppern wollen. Eine Landesauswahl aufzubauen, ist ja auch nicht so einfach in einem Zwergstaat mit weniger als 40’000 Einwohnerinnen und Einwohnern, in dem es keine Eishalle und mit dem EHC Vaduz-Schellenberg gerade mal einen Club gibt. Dieser spielt als Gast im österreichischen Bundesland Vorarlberg. In einer Feierabendbier-Liga.

Aber eben, das Nationalteam des Fürstentums. Erstmals in Erscheinung trat die Ländle-Mannschaft auf Kufen vor bald 20 Jahren, das Testspiel gegen eine österreichische Jugendmannschaft ging 0:25 verloren. Reaktiviert wurde das Projekt erst im vorletzten Sommer, einmal pro Monat treffen sich die besten Liechtensteiner nun zum Training in Widnau im Rheintal. Und stellen sich anderen Ländern, in denen der Grossteil der Bevölkerung Eishockey nicht einmal vom Hörensagen her kennt. An einem internationalen «Entwicklungsturnier» bezwangen die Liechtensteiner heuer Irland, Portugal, Andorra und Algerien, einzig Kolumbien war zu stark. Der bekannteste Spieler ist Mauro Neurauter, der bei Prättigau-Herrschaft in der hiesigen 1. Liga stürmt.

Bei aller Aufbruchstimmung kommt die Energiekrise besonders ungelegen, wird in Vaduz doch deswegen auf die Errichtung des Eisplatzes verzichtet. Was sich die Liechtensteiner wünschen, ist eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft. Doch der Eishockey-Weltverband stellt Forderungen: Beim an und für sich erforderlichen eigenen Ligabetrieb würden womöglich beide Augen zugedrückt, doch zumindest eine Eishalle im Land eines jeden WM-Teilnehmers muss es dann schon geben.

Mittlerweile befasst sich ein Projektteam mit der Realisierung einer Arena, der Puck liege nun bei der Regierung, heisst es. Nach den ersten Länderspielsiegen wäre ein positiver Bescheid ein wahrhaftig fürstlicher Lohn.

Philipp Rindlisbacher ist seit 2008 für Tamedia tätig. Er fungiert als Vorsitzender des Berner Sport-Teams sowie als Stellvertreter der Ressortleitung. Zudem begleitet er den Ski-Zirkus vor Ort und aus der Ferne, berichtet über Eishockey und den Schwingsport. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.