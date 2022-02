Liestals Stadtrat zum Parkplatz-Streit – «Wer länger parkiert, soll ausweichen»

Ab Mai ist es in Liestal vorbei mit der Gratisparkierstunde.

Daniel Muri, seit bekannt ist, dass eine Petition gegen die Abschaffung der Gratisparkierstunde lanciert worden ist, brodelt es in Liestal. Droht die Aufhebung der Gratisparkierstunde Liestal zu spalten?

Die Diskussion über Gratisparkplätze besteht seit Jahrzehnten. Schade, dass die Diskussion sich nun einzig auf die Parktarife unmittelbar in der Altstadt bezieht. Damit stellen wir das Licht unseres Stedtlis unter den Scheffel. Denn unsere historische Altstadt selber ist ja ein Einkaufszentrum. Mit seinem grossen Angebotsmix, seiner hohen Aufenthaltsqualität und den lokalen Märkten ist es in der Region einzigartig. Wenn wir Besucherinnen und Besucher auch von ausserhalb der Region hier haben, sagen die: «So etwas hätten wir auch gerne in unserer Gemeinde!»