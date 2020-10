Wer ist der Favorit?

Die Frage, die allen unter den Nägeln brennt ist natürlich: Wer ist heute der Favorit? Nun, wer Rafael Nadal im Final des French Open gegenübersteht, hat es natürlich nicht einfach. Rein aufgrund der Zahlen (99:2 Siege, keine Niederlagen im Final etc.) ist "Rafa" in Paris immer leicht zu favorisieren. Dies gab auch Djokovic im Vorfeld zu Protokoll. Hinzu kommt, dass "Nole" in diesem Jahr nicht in jeder Partie zu 100 Prozent überzeugte und im Verlaufe des Turniers insgesamt 1 Stunde und 23 Minuten länger auf dem Platz stand als Nadal.

Dennoch spricht nicht alles für den Spanier. Die kalten Bedingungen mit feuchtem Sand, auf dem die Bälle nicht ganz so hoch wegspringen, kommen Nadal überhaupt nicht entgegen. Die Weltnummer 2 beschwerte sich infolgedessen auch schon über die Konditionen. Des Weiteren ist Novak Djokovic nie zu unterschätzen, schon gar nicht in einem Grand-Slam-Final. Wenn also jemandem die Herkulesaufgabe - den Sandkönig in Paris zu bezwingen - zuzutrauen ist, dann Djokovic.