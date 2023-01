Betroffene erzählen – «Wer Krebs hat, ist oft verdammt allein» Ein Besuch im Achtsamkeitstraining der Krebsliga – wo Menschen wie Evelyn und Julia lernen, das Leben trotz Tumor zu geniessen.

Nina Jecker

Martin Prätzlich gibt Achtsamkeitslektionen im Haus der Krebsliga. Foto: Nicole Pont

Was mag in den Köpfen der Frauen vorgehen, die da mit geschlossenen Augen auf ihren Yogamatten knien? Haben sie Angst? Denken sie ans Sterben? Eine männliche Stimme dringt durch die Stille: «Aus unserer Sicht haben Sie, solange Sie atmen, mehr gesunde als kranke Anteile in sich, egal, was alles mit Ihnen nicht stimmt» – es ist Yogalehrer und Achtsamkeitscoach Martin Prätzlich, der seine Lektion mit einem Zitat* beginnt – die Worte könnten kaum besser passen in diesen Raum mit diesen Frauen, die mit geschlossenen Augen auf ihren Matten knien.