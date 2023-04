Aktivisten von Renovate Switzerland protestieren am Karfreitag vor dem Gotthardtunnel bei Göschenen. Foto: Urs Flüeler / Keystone-SDA

Die geballte Ladung Wut war selbst an einem heiligen Karfreitag nicht mehr zu stoppen. Mit voller Wucht trat ein LKW-Chauffeur einen Klimaaktivsten in den Bauch, der hilflos am Boden lag. Das Opfer war eines von sieben Mitgliedern der Widerstandsbewegung Renovate Switzerland, die vor dem Nordportal des Gotthardtunnels protestierten. Fünf von ihnen klebten sich auf dem Asphalt fest, zwei suchten den Dialog mit den Autofahrern. Der sonst schon kilometerlange Stau Richtung Süden wuchs weiter an – zu viel für den Lastwagenfahrer, der die Nerven verlor.

Er ist nicht der Einzige, der sich über die sogenannte «Last Generation» (letzte Generation) ärgert. In Berlin wollten Anfang April ein paar Autofahrer Klimaaktivisten «die Fresse polieren», in Wien meinte ein anderer Verkehrsteilnehmer, er «klebe» den Klimaaktivisten eine fadengerade. Und in Italien kündigte die Regierung knallharte Strafen gegen «Öko-Vandalen» an, nachdem in Rom ein Brunnen mit schwarzer Flüssigkeit verschmutzt worden war.

Am Gotthard trugen ein paar Polizisten die Aktivisten weg, ehe sich die 15 Kilometer lange Blechlawine wieder in Bewegung setzte. Sofort griffen zwei Mechanismen: Wütende Autofahrer fragten sich zuerst, warum die Polizei den Protest nicht verhindert hatte – und die Medien stürzten sich mit Wollust auf das Thema, weil sich ein Grossteil ihres Publikums nicht genug an Klimaklebern empören kann. Kein Thema war dagegen die Stumpfsinnigkeit zahlloser Reisender, die an einem Karfreitag mit dem Auto ins Tessin fahren und dann über den Stau schimpfen.

Hier beginnt das wahre Problem. Die mediale Aufmerksamkeit ist den Aktivisten zwar gewiss, damit erreichen sie ihr erstes Ziel. Aber der Kern ihrer Botschaft – schärfere Massnahmen gegen die Erderwärmung anzuschieben – bleibt unerhört, weil er von der Öffentlichkeit niedergeschrien wird. Noch schlimmer: Die Aktionen auf Strassen oder in Kunstgebäuden richten Schaden in der Gesellschaft an, weil sie es vielen Menschen leichter machen, das im Alltag lästige Thema Klima an ein paar Einzelnen festzumachen.

Stattdessen empören sich die meisten über «wohlstandsverwahrloste» Jugendliche, denen nichts Besseres in den Sinn kommt. Die Tonspur hier: Das Anliegen der Klimaaktiven mag ja richtig sein, aber ihre Formen des Protests sind unverschämt. Die Sensibilisierung auf die schwierige Debatte, wie die Erwärmung des Planeten abgeschwächt werden soll, tritt in den Hintergrund.

In der Politik werden Aktionen wie am Gotthard nichts bewegen. Sich dem Druck einer Minderheit zu beugen, ist in keinem Parteibüchlein vorgesehen. Auch hier werden die offenen Gräben eher tiefer, der Riss zwischen den Menschen und den demokratischen Institutionen ist offensichtlich: Die Jugend von heute hat ihren Glauben verloren, dass sie mit ihrer Stimme an der Wahlurne etwas bewegen kann. Stattdessen blockiert sie Strassen oder besudelt Kunstwerke.

Erinnerungen an Greta

Bereits 2019, als die junge Schwedin Greta Thunberg freitags begann, vor dem Klimawandel zu warnen, war die Empörung quer durch Europa riesig. Es war damals schon erbärmlich für die Politik, dass ein 16-jähriger Teenager kommen musste, um der breiten Masse die Sinne zu schärfen. 2023 wiederholt sich ein Muster: Wer die Klimakleber verteufelt, lenkt vom Versagen von Politik und Wirtschaft ab.

Mittelpunkt beim WEF: Umweltaktivistin Greta Thunberg im Januar 2019 am Bahnhof in Davos. Foto: Urs Jaudas / Tages-Anzeiger

Die mächtige Erdöl- und Benzinlobby hat kein Interesse, den Handel mit fossilen Brennstoffen zu reduzieren. An der Klimakonferenz im November 2022 in Ägypten rangen die Parteien am Tisch in Sachen Erderwärmung um jedes halbe Grad. Am Ende der Tagung standen ein paar wachsweiche Formulierungen, ehe die Männer in ihren Anzügen wieder mit dem Privatjet nach Hause flogen.

Wer es schon wieder verdrängt hat: Der wissenschaftlich belegte Klimawandel ist die grösste Bedrohung für die Menschheit. CO₂ wirklich verringern heisst: bereit sein für Kompromisse, für neue Verordnungen, für neues Denken, ja halt auch mal für neue Verbote. Das hat seinen Preis. Wer die Klimaaktivisten mit ihren Blockaden als nerviges, pubertäres Getue abtut, kaschiert nur die eigene Trägheit und begeht Verrat an einer Generation, die es ebenso verdient hat, auf einem lebenswerten Planeten zu leben, wie er selbst.

Im politischen Alltag ist auch in der Schweiz der Klimawandel weit weg. Die Grünen haben überall an Terrain verloren, die Parlamentswahlen in den Kantonen brachten die SVP als grosse Gewinnerin hervor. Sie bewirtschaftet mit Feuereifer das Thema Migration; vermeintlich die grösste Gefahr für unsere Zivilisation. Ideen beim Klimaschutz wischt die Volkspartei weg und beschwört die Freiheit jedes Einzelnen. Als ob wir uns das auf einer Welt mit mittlerweile über acht Milliarden Einwohnern noch leisten könnten.

Die Jugend von heute hat ihren Glauben verloren: Schülerdemo Anfang Februar 2023 in Basel. Foto: Dominik Plüss

Einen Schritt weiter ist der Kanton Basel-Stadt. Die Klimagerechtigkeitsinitiative, die netto null Treibhausemissionen bis 2037 verlangt, wurde Ende November vom Stimmvolk angenommen. Wer nun lamentiert, Basel sei nur ein Steckknopf auf der Landkarte und das alles bringe sowieso nichts, argumentiert fadenscheinig und verantwortungslos. Als eines der reichsten Länder der Welt ist es unsere Pflicht, voranzugehen und in neue, umweltgerechte Technologien zu investieren.

Die Szenarien sind nicht rosig

Es geht nicht darum, alle Autos zu verschrotten und die Fliegerei zu verbieten. Es geht darum, ein vernünftiges Mass zu finden und neue Denkansätze zu schaffen, damit sich umweltgerechtes Leben für alle lohnt. Weniger Fleisch, weniger Konsum, weniger Individualverkehr, mehr Fotovoltaik, mehr E-Mobilität, mehr Nachhaltigkeit. Das ist ein schmerzhafter Prozess, den sich unsere «Ich will alles, und zwar jetzt»-Gesellschaft nicht antun will. Die Klimaaktivsten jedoch mahnen uns immer wieder daran.

Wenn wir in zwanzig Jahren zurückblicken und feststellen, dass wir sämtliche Ziele zur Reduzierung der Treibhausgase verpasst haben – was werden alle Experten, Expertinnen oder Schlaumeier in den TV-Shows sagen? Sie werden nicht die Klimakleber vom Gotthard rüffeln oder die «Öko-Vandalen» von Rom; sie werden die Politik geisseln, die ihre eigenen Klimaziele aus Geld- und Habgier verpasst hat.

In der Gegenwart sind die weiteren Szenarien wenig verheissungsvoll. Die Klimakleber werden sich nicht abschrecken lassen auf ihren Weg; sie riskieren Anzeigen oder Verhaftungen mit Verletzten, im schlimmsten Fall gibt es bald einmal Tote. Die Politik mit ihren Lobbyisten im Hintergrund ändert ihren Kurs nur im absoluten Notfall. Und in der Gesellschaft radikalisieren sich die Gruppierungen; die einen schimpfen, die anderen klatschen. Wie während der Corona-Krise, als sich bei der Frage des Impfens in Rekordtempo ein Graben auftat.

Wahrscheinlich muss jede und jeder Einzelne die Folgen des Klimawandels noch viel deutlicher spüren, um selbst zu handeln oder dies wenigstens von der Politik einzufordern – auf der Strasse oder an der Wahlurne. Eine bittere Erkenntnis.

