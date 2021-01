Geschäftsidee auf dem Prüfstand – Wer kauft in der Pandemie noch unverpackt ein? In der Region gibt es immer mehr Läden, die Lebensmittel offen verkaufen. Ihr Konzept scheint sich in Corona-Zeiten zu bewähren. Mirjam Kohler

Bei Basel Unverpackt kaufen die Kunden trotz Pandemie und verstärkten Hygienemassnahmen weiterhin gern ein. Foto: Kostas Maros

Der Trend zur Abfallvermeidung, auch Zero Waste genannt, hat in den letzten Jahren zugenommen. So sind in der Region Basel Unverpackt-Läden wie Pilze aus dem Boden geschossen. Ihr Konzept: Die Kunden bringen Behälter mit und befüllen sie vor Ort mit Lebensmitteln. Viele der Läden setzen den Fokus auf regionale Produkte. Das könnte ihnen in Corona-Zeiten zugutekommen. Denn die Pandemie hat bei vielen Menschen einen Wandel zu mehr Nachhaltigkeit bewirkt, zeigen Studien: Es wurde nicht nur mehr selber gekocht oder gebacken, sondern es wurden auch Einkaufsgewohnheiten hinterfragt.