Basler Jungparteien fordern – Wer jemandem hinterherpfeift, soll eine Busse zahlen Ein neuer Gesetzesartikel soll anzügliche Bemerkungen und aufdringliche Gesten verbieten. Hinter der Forderung stehen sämtliche Basler Jungparteien – von den Juso bis hin zur Jungen SVP. Katrin Hauser

Frauen werden in der Region Basel zuweilen mit erniedrigenden, ekelerregenden Sprüchen belästigt. Das zeigen die folgenden Aussagen, die im letzten halben Jahr mit Kreide auf den Boden gemalt wurden – exakt an den Stellen, an denen sie sich mutmasslich ereignet hatten.

Bei der Messe Basel prangte der Schriftzug: «Die in der weissen Hose kann man easy durchnehmen.» Vor der Tramstation Muttenz Dorf stand: «Tu doch nicht so, du willst es doch auch, Süsse.» Auf dem Asphalt des Dreispitzareals wartete die Botschaft «Das ist eine zum Vergewaltigen!» auf. Und beim Bahnhof SBB habe jemand gesagt: «Geiler Arsch, dich würde ich gerne f***. Dein Freund hat Glück.»