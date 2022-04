Kunst von Avataren – Wer ist sie – und wenn ja, wie viele? LaTurbo Avedon ist Fotografin und Bildhauerin, und sie hat ein Museum gebaut. Aber es gibt sie nicht. Oder nur irgendwie. Hans Ulrich Obrist (Das Magazin)

Ein mögliches Bild der virtuellen Künstlerin: «Self-Portrait» von LaTurbo Avedon, 2016. Foto: LaTurbo Avedon

Sich mit LaTurbo Avedon zu einem Ateliergespräch zu verabreden, war eine ganz neue Erfahrung. Denn sie existiert nur virtuell, und man kann sie weder hören noch sehen. In der analogen Welt gibt es die Künstlerin nicht, obwohl sie schon an vielen Ausstellungen und Festivals Werke präsentiert hat. Da sie keine Person aus Fleisch und Blut ist und in wechselnden Erscheinungsformen, in Gestalt von Avataren, auftritt, kann man auch nicht sagen, dass sie eine virtuelle Identität habe, da sie offenbar mehrere besitzt, möglicherweise sogar mehrere gleichzeitig.