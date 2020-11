Pausenfazit

Auch wenn zur Pause noch keine Tore gefallen sind, kann man sich bisher über fehlende Spannung nicht beschweren. Die Young Boys können trotz Vorteilen in Sachen Ballbesitz und Chancen noch nicht in Führung gehen. Die auffälligsten Akteure in Reihen der Berner sind bisher Meschack Elia und Christian Fassnacht, welche beide bereits mehrere Topchancen hatten, um die Hausherren in Führung zu bringen. Auch Zesiger per Kopfball und Hefti per Volley hatten die Führung auf dem Kopf bzw. Fuss.

Die St. Galler bekunden in der ersten Halbzeit Mühe mit dem Pressing von YB. Dazu kommen Ungenauigkeiten im Aufbau- und Offensivspiel. Von den bisherigen sechs St. Gallern-Abschlüssen fand noch keiner den Weg aufs Tor von YB-Goalie von Ballmoos.

Die St. Galler Hintermannschaft um Fazliji (bereits früh gelbverwarnt) und Stergiou bekommen die temporeiche YB-Offensive nur ungenügend in den Griff. Das gefährliche Umschaltspiel der St. Galler kam bisher noch kaum zur Geltung.

Gelingt es den Young Boys in der zweiten Hälfte ihr Chancenplus in eine Führung umzumünzen oder finden die Gäste aus St. Gallen zu ihrem Spiel?

Die zweite Halbzeit des Spitzenkampfs im Wankdorf beginnt in Kürze.