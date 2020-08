Pausenfazit - Der FCB führt nach 45 Minuten

45 Minuten sind gespielt im Final des Schweizer Cups 2020. Und die Fussballfans zu Hause kamen bisher auf ihre Kosten: Der Cupfinal gestaltet sich äusserst umkämpft, spannend und unterhaltsam.

Sowohl die BSC Young Boys als auch der FC Basel geben ab der ersten Minute Vollgas. YB kommt in der Person von Fassnacht in der zwölften Minute zu einer Riesenchance, Nikolic klärt wehrt aber auf der Linie ab.

In der 29. Minute dann der nächste Aufreger: Stocker trifft zwar, der VAR greift jedoch ein und das Tor zählt aufgrund eines vorangegangenen Abseits nicht. Dennoch nehmen die Basler nach dieser Aktion Schwung auf und Alderete bringt die Basler schliesslich in der 42. Minute per Kopf in Führung. Diese Führung geht aufgrund des bisher Gesehen in Ordnung.

Wir hoffen, die zweite Hälfte der Partie gestaltet sich ähnlich unterhaltsam.