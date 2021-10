Impfung gegen Corona – Wer hinter den Anti-Impf-Plakaten steckt In mehreren Kantonen wird mit Plakaten versucht, die Bevölkerung von der Corona-Impfung abzuhalten. Mitfinanziert wird die Aktion von Ärzten, welche die Schweizer Impfkampagne seit dem Start stören. Luca De Carli

Die Plakate der Kampagne wurden auch an Bahnhöfen aufgehängt. 300 bis 500 Franken kostet das pro Plakat und Woche. Foto: aletheia-scimed.ch

Fast drei Viertel der über 12-Jährigen in der Schweiz sind inzwischen mindestens einfach gegen Corona geimpft. Das Ziel, das der Bundesrat letzte Woche für die Impfkampagne ausgegeben hat, ist nah. Doch während die Regierung noch prüft, wie sie der Kampagne ein letztes Mal Schub verleihen kann, haben Impfgegner bereits reagiert: Seit Ende September läuft in verschiedenen Schweizer Kantonen eine Plakatkampagne mit dem Titel «Nein zur Covid-Impfung!».

Auf den Plakaten sind vorzugsweise junge Menschen zu sehen. Die 32 Sujets stammen mindestens zum Teil aus dem Archiv einer grossen internationalen Fotoagentur. Gezeigt werden da also nicht echte Impfgegner, sondern Personen, die in ganz anderem Zusammenhang abgelichtet wurden. «A multi ethnic group of teenage boys and girls are huddled close together for a group selfie», beschreibt die Agentur ein Foto, das in der Schweiz nun etwa für ein Anti-Impf-Plakat vor einem Sportplatz verwendet wurde.