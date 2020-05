Allschwil BL – Wer hat Sergio Alpigini gesehen? Seit Sonntag wird der 76-jährige Rentner aus Allschwil vermisst. Die Polizei hat Hinweise, dass er zu einer Velotour aufgebrochen sein könnte. lha

Sergio Alpigini (76) aus Allschwil BL wird seit Sonntag vermisst. Der Rentner ist möglicherweise zu einer Velotour aufgebrochen. Polizei BL Der Rentner verliess am Morgen den Wohnort seiner Partnerin in Basel. Für Velotouren soll er auch immer wieder im nahen Elsass unterwegs gewesen sein. Google Maps Personen, die sachdienliche Hinweise zu seinem Verbleib machen können, sind gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Baselbieter Polizei zu melden KEYSTONE 1 / 3

Seit Sonntag wird in Allschwil Sergio Alpigini vermisst. Der 76-Jährige wurde letztmals am Sonntagmorgen gesehen, als er den Wohnort seiner Partnerin in Basel verliess. Möglicherweise begab er sich am gleichen Tag auf eine Velotour. Die Polizei vermutet, er könnte auf einem silberfarbenen Damenfahrrad der Marke Tour de Suisse unterwegs sein. Hinweisen zufolge war der Vermisste mit seinem Velo regelmässig auch im grenznahen Elsass unterwegs.

Der Rentner von mittlerer Statur und grauen mittellangen Haaren soll schwarze Sneaker mit gelber Sohle tragen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu seinem Verbleib machen können, sind gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Baselbieter Polizei zu melden (061 553 35 35).