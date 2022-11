Hund entwendet – Wer hat Labrador Samy gestohlen? Der fünf Jahre alte Hund mit braunem Fell wurde mitten in Laufen aus einem abgeschlossenen Auto entwendet. Simon Erlanger

Am Samstagabend in Laufen aus einem abgeschlossenen Auto verschwunden: Wo ist Samy? Foto: Facebook

In Laufen wurde am Samstagabend der fünfjährige Labrador Samy aus einem geschlossenen Auto gestohlen. Das Fahrzeug war an der Bahnhofstrasse parkiert, wie die Hundehalterin gegenüber «20 Minuten» erklärte: «Ich war mit meiner Familie in einem Restaurant in Laufen und liess meinen Hund in der Zeit im Auto.» Samy sei in der Hundebox im Kofferraum gewesen, wobei das Fenster teilweise geöffnet war. Dies verschaffte dem Täter womöglich den Zugang.

Als sie gegen 21.30 Uhr zurück zum Auto gekommen sei, war die Box leer und Samy verschwunden. «Als ich sah, dass er nicht da ist, begann ich seinen Namen zu rufen. Es war ein Schock und wahnsinnig schmerzvoll», so die 31-Jährige. Sie hat bei der Polizei Anzeige gegen unbekannt erstattet und bei der Schweizer Tiermeldezentrale eine Vermisstmeldung geschaltet. (se)



