Seit Freitag vermisst – Wer hat diese Frau gesehen? Celebi Zekiye wurde zuletzt am Freitag in der Region Frick gesehen. Die Aargauer Kantonspolizei sucht Personen, die Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können. Lea Buser

Celebi Zekiye wird seit letztem Freitag vermisst. Foto: Kantonspolizei Aargau

Am Freitag um circa 14.30 Uhr wurde die 52-jährige Celebi Zekiye das letzte Mal in der Region Frick gesehen – seit dann wird sie vermisst. Auch die Aargauer Kantonspolizei konnte ihren Aufenthaltsort bisher nicht ermitteln, wie sie am Mittwoch mitteilt.

Die vermisste Frau ist 1,70 Meter gross, hat braune Haare und soll sehr leise sprechen. Zuletzt habe sie eine schwarze Hose und ein schwarzes T-Shirt getragen, schreibt die Polizei.

Personen, die Angaben über den Aufenthaltsort von Celebi Zekiye machen können, sollen sich bei der Kantonspolizei Aargau, Stützpunkt Frick, unter der Nummer 062 871 13 33 melden oder sich mit der Notrufzentrale in Verbindung setzen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.