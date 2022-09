Schweiz, Deutschland, Österreich – Wer hat die Corona-Pandemie am besten gemeistert? Das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Covid-Massnahmen in den deutschsprachigen Ländern war Thema an einem Panel der Uni Basel. Die Experten gaben Einblick, welche davon wirkten – und welche unnötig waren. Isabelle Thommen

Anlässlich der Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik zum Thema «Big Data in Economics» diskutierten Wirtschaftsexperten an der Universität Basel die Massnahmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Für Martin Halla steht fest: Die Schweiz hat die Corona-Pandemie besser gemeistert als Deutschland und Österreich. Das sagt der österreichische Ökonom anlässlich eines Panels an der Universität Basel. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis sei am besten. Am schlechtesten hingegen sei dieses in Österreich gewesen. «Wochenlang hat man nur die Corona-Zahlen angeschaut und sich keine Gedanken zu den Kosten gemacht», so sein Vorwurf.