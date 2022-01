Einzelne Quartiere bevorzugt – Wer hat Anrecht auf eine E-Ladestation vor der Haustür? Die Industriellen Werke Basel (IWB) haben die Ausschreibung für 200 Ladestationen lanciert. Privatpersonen können sich für eine Ladestation um die Ecke bewerben – das sorgt für Kritik. Leif Simonsen

200 E-Ladestationen sollen bis 2026 in Basel-Stadt gebaut werden. Mittelfristig will der Stadtkanton die Kapazität auf 4000 ausbauen.



Die Industriellen Werke Basel (IWB) haben im vergangenen Frühjahr vom Grossen Rat den Auftrag zur Elektro-Offensive bekommen. Sie haben die Aufgabe, den geplanten Ausbau der E-Ladestationen umzusetzen. Nun läuft die Suche nach einem Anbieter. In der öffentlichen Ausschreibung wird ersichtlich, wie schnell es gehen soll. Bis 2026 sollen 200 neue Ladestationen in Basel-Stadt errichtet werden, bereits in diesem Jahr soll der «Roll-out» beginnen. Geplant sind 170 sogenannte Quartierladestationen sowie 30 Schnellstationen. Insgesamt verfünffacht sich damit die Zahl der E-Ladestationen im Stadtkanton.