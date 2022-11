1. Lauf in Levi – Eine Deutsche lässt Shiffrin, Vlhova und Holdener keine Chance Den ersten Slalomlauf dominiert Lena Dürr – dank ihrem gewieften Trainer. Wendy Holdener hat Aussicht auf einen Podestplatz, Michelle Gisin stürzt. René Hauri

Markus Lenz ist ein gewiefter Trainer. Der Deutsche hat den ersten Slalomlauf von Levi für seine Athletin gesteckt, für Lena Dürr. Der obere Teil auf diesem erst flachen Hang dreht wenig – so können die begnadeten Carverinnen Petra Vlhova, Mikaela Shiffrin oder Wendy Holdener nur wenig Zeit herausholen auf seine Athletin. Ach was: Die meisten Fahrerinnen verlieren schon da gegenüber der 31-Jährigen.

Erst recht aber im Steilhang. Dürr gelingt mit der Startnummer 1 eine bestechende Fahrt, führt nach dem 1. Lauf und träumt vom ersten Slalomsieg ihrer Karriere überhaupt. Anna Swenn-Larsson kommt ihr überraschend am nächsten. 45 Hundertstel verliert die Schwedin auf die Deutsche. Shiffrin als Dritte liegt schon 55 Hundertstel zurück. Vlhova, die in Levi die letzten vier Rennen gewann, büsst als Vierte 57 Hundertstel ein.

Es ist ganz eng in diesem Teil der Rangliste, so darf auch Wendy Holdener noch auf einen Podestplatz hoffen. Mit 61 Hundertsteln liegt die Schwyzerin zeitgleich mit Ana Bucik auf Rang 5. Im Fernsehen sagt sie: «Im flachen Teil hatte ich nicht das Gefühl, schnell zu sein. Und im Steilhang hatte ich dann Zeit, nachzudenken, das ist immer speziell. Ich spürte, dass es eine saubere Fahrt ist, aber etwas zu wenig aggressiv.» Um mit dem Podestplatz zu liebäugeln, reichte sie dennoch.

Michelle Gisin stürzt

Für Michelle Gisin dagegen ist der erste Auftritt nach dem Skimarkenwechsel bald vorbei. Im oberen Teil hält die Engelbergerin noch mit den Besten mit, ist bis zur ersten Zwischenzeit gar die Schnellste überhaupt. Doch dann verliert sie wie alle viel Zeit auf Dürr im Steilhang – und ist gleich danach beim Übergang zu spät dran und stürzt. Bei SRF sagt sie: «Sehr schade, ich wäre besser dran gewesen, als ich während der Fahrt gemeint habe. Im Steilhang wollte ich unten etwas herausholen, riskierte mehr, als wenn ich ein gutes Gefühl gehabt hätte, dann hängte der Ski ein und ich flog ab.» Sie kann sich damit trösten, am Sonntag gleich die nächste Chance zu bekommen im zweiten Slalom von Levi.



Camille Rast, die dritte Schweizerin am Start, verliert mit der Nummer 17 über zwei Sekunden auf Dürr und muss auf eine Aufholjagd im zweiten Lauf hoffen. Wie Aline Danioth, die im Steilhang die Viertschnellste ist, dann aber an der gleichen Stelle Probleme hat wie Gisin und noch viel Zeit verliert bis ins Ziel. Für Melanie Meillard ist das Rennen schon im oberen Teil vorbei, die Neuenburgerin verpasst ein Tor. Auch Nicole Good, die im vergangenen Winter erstmals Weltcuppunkte holte, scheitert – sie fällt im Steilhang aus. Elena Stoffel wiederum verpasst mit 2,53 Sekunden Rückstand den 2. Lauf.

Es ist in Levi das erste Frauenrennen überhaupt in diesem Winter. Sieben der ersten acht Wettkämpfe fielen dem Wetter zum Opfer. Auch im Hohen Norden mussten sie kreativ werden, um die Rennen durchführen zu können – auch wenn es an diesem Samstag mit minus acht Grad winterlich kalt ist. Ende der letzten Skisaison legten die Finnen Isoliermatten über den Schnee, um ihn zu konservieren. Mit dem alten Schnee kam im 1. Lauf Lena Dürr deutlich am besten zurecht.



René Hauri ist seit 2007 Redaktor im Ressort Sport und begleitet sowohl den Ski- als auch den Formel-1-Zirkus vor Ort und aus der Ferne. Er ist zudem als Blattmacher und Tagesleiter für das Ressort Sport tätig. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.