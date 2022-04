Regionale Tennis-Cracks – Wer folgt auf Patty Schnyder? Den beiden regionalen Tennisspielerinnen Joanne Züger und Rebeka Masarova wird der Sprung in die Top 100 der Weltrangliste zugetraut. Das Duo hat zuletzt grosse Fortschritte erzielt. Thomas Wirz

Joanne Züger hat sich allein in diesem Jahr um 65 WTA-Ränge verbessert. Foto: Madeleine Schoder (Tamedia)

Seit Patty Schnyder, inzwischen 43-jährig, hat keine Baslerin oder Baselbieterin mehr die Top 100 der Weltrangliste geknackt oder ist dieser für alle Tennisprofis so wesentlichen Marke nahegekommen. Wer Aufnahme in die ersten Hundert schafft, verdient viel Geld und hat den Durchbruch vom Nobody in die grossen Turniere bewerkstelligt.

Weiter nach der Werbung

Knapp vor diesem für die Karriere entscheidenden Schritt stehen derzeit die beiden stärksten Regio-Spielerinnen Rebeka Masarova und Joanne Züger. Fast gleichzeitig sind sie in der zweiten Hälfte des letzten Jahres durchgestartet und haben bis zum Jahresende zusammen um die 900 WTA-Ränge gewonnen. Oder in konkreten Zahlen ausgedrückt: Von Position 750 auf 162 im Fall von Masarova, von 670 auf 280 bei Züger. Inzwischen haben sich sowohl die Baslerin (diese Woche WTA-133) wie die Sissacherin (215) nochmals verbessert. Das Duo ist also drauf und dran, sich den Top 100 anzunähern.

Klar ist aber auch, dass sich der Vormarsch seit Anfang Jahr verlangsamt hat. Beide spielen jetzt in höheren Turnierstufen und stärkeren Feldern, wo es so gut wie keine Geschenke mehr gibt. Die Umstellung ist vor allem für die seit 2018 unter spanischer Flagge spielende Masarova erheblich. Sie hat 2022 bislang acht Turniere bestritten, fünf davon auf der WTA-Tour. Auf dieser fällt ihre Bilanz mit 6:5-Siegen positiv aus, wobei sie zuletzt beim Andalucia Open in die Viertelfinals vorstiess und dabei die Weltnummer 82, Clara Burel, zu bezwingen vermochte.

Rebeka Masarova, die für Spanien spielende Baslerin, ist aktuell die Nummer 133 der Welt. Foto: Peter Klauzner (Keystone)

Ärgerlich hingegen war das knappe Scheitern in der Qualifikation zum Australian Open, wo die French-Open-Juniorensiegerin von 2016 in der dritten und letzten Runde des Vorturniers hängen blieb. «Die Jahreszwischenbilanz fällt nicht grossartig aus, ist aber ganz okay. Vor allem das Turnier in Marbella hat gezeigt, dass die Richtung stimmt», kommentiert die 22-Jährige ihre jüngsten Resultate.

Das Potenzial ist jedenfalls vorhanden. Wenn es die in Barcelona trainierende Offensivspielerin schafft, nebst ihrem starken Aufschlag die zuweilen noch hohe Fehlerquote in den Grundlinienduellen zu reduzieren, dürfte sie bald schon den nächsten Schritt tun. Dies umso mehr, als dass das Mitglied des spanischen Billie-Jean-King-Cup-Teams bis Mitte Jahr nur wenige Punkte zu verteidigen hat.

In Paris und Wimbledon dabei

Letzteres gilt genauso für Joanne Züger. Die 21-jährige Oberbaselbieterin verblüfft seit zehn Monaten mit kontinuierlichen Fortschritten und ist in diesem Jahr bereits weitere 65 WTA-Ränge nach vorne gerückt. Damit hat sie ihr Zwischenziel «Teilnahme an den Grand Slams» früher als geplant erreicht. Wobei mit Teilnahme erst mal die Qualifikationsturniere gemeint sind, wovon das nächste schon in drei Wochen in Roland Garros ansteht. Der Cut liegt da jeweils bei etwa WTA-230, womit sowohl Züger wie Masarova in Paris und dann auch Wimbledon mit dabei sein werden.

Dass auch die laufstarke Konterspielerin das Potenzial für einen Platz in den Top 100 besitzt, zeigte sie in den letzten Wochen gleich mehrmals. Etwa bei einem Sieg über die Bulgarin Viktoriya Tomova (WTA-106), beim Halbfinalvorstoss am 60’000-Turnier in Pretoria oder zuletzt in Chiasso bei einem weiteren Anlass der Stufe 60’000. Da zeigte sie gegen die Top-100-erprobte Spanierin Aliona Bolsova einen prima Auftritt, verlor aber 6:4, 2:6, 5:7. Kann Züger beim Aufschlag noch zulegen, ist ihr in den nächsten Monaten gewiss einiges zuzutrauen.

Im Auftaktspiel ausgeschieden ist im Tessin auch Masarova. Sie scheiterte mit 5:7, 4:6 an der früheren Nummer 54 der Welt, der Russin Natalia Vikhlyantseva. Die Startniederlagen der beiden regionalen Tennisspielerinnen zeigen zum einen, dass ein schneller Durchbruch in die Top 100 kaum zu erwarten ist. Zum andern aber auch, dass das Duo den Vergleich mit renommierteren Gegnerinnen keineswegs mehr scheuen muss.



Fehler gefunden?Jetzt melden.