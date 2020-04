Basler Regierung – Wer es bei der SP auf die Kandidatenliste schafft, ist so gut wie gewählt Bei den Sozialdemokraten zeichnet sich am Montag ein Dreikampf um die Nachfolge von Christoph Brutschin und Hans-Peter Wessels ab – ein Vorentscheid für die Regierungsratswahlen im Herbst. Thomas Dähler

Schafft es Kaspar Sutter? Im Grossen Rat hat die Stimme des früheren Generalsekretärs von Finanzdirektorin Eva Herzog Gewicht. Foto: Florian Bärtschiger

Dem parteiinternen Kampf um die Kandidatenliste für die Regierungsratswahlen kommt bei der SP grössere Bedeutung zu als den eigentlichen Wahlen durch das Volk am 25. Oktober. Mit dem festen Willen, nur mit drei, mit Regierungsrätin Tanja Soland und zwei neu Kandidierenden, in die Regierungsratswahlen zu steigen, überlässt die Parteileitung nichts dem Zufall. Klar ist: Wer die parteiinterne Hürde schafft, ist so gut wie gewählt.

Parteipräsident Pascal Pfister ist ein gewiefter Stratege. «Eine zusätzliche Kandidatur ist nicht denkbar», kommentiert er den Beschluss der Parteileitung, lediglich drei Sitze im siebenköpfigen Regierungsrat anzustreben. Dies entspreche dem Wähleranteil der SP. «Mehr wäre zu viel des Guten.»

Rücksicht auf die Grünen

Zwar würde eine vierte Kandidatur den personellen Zoff um die Kandidaturen in der Partei dämpfen. Doch dürfte es dem Parteipräsidenten auch bewusst sein, dass der Anspruch auf die Mehrheit in der siebenköpfigen Regierung riskant wäre. In den Städten Bern oder Zürich ist dieser Coup gelungen. Doch in anderen Kantonen sind grosse Parteien auch schon vom Volk dafür bös abgestraft worden. Dazu ist nicht unerheblich, dass in Basel-Stadt bei vier SP-Kandidaturen auch die Wiederwahl der grünen Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann gefährdet würde.

«Eine zusätzliche Kandidatur ist nicht denkbar. Mehr wäre zu viel des Guten.» Pascal Pfister, Parteipräsident

So zeichnet sich denn für die online stattfindende Nominationsveranstaltung der SP eine harte Auseinandersetzung um die Besetzung von drei Linien auf der linken Kandidatenliste ab. Eigentlich geht es sogar nur um zwei Nominationen, denn die Wiederkandidatur der amtierenden Regierungsrätin Tanja Soland ist unbestritten. Das Onlinevoting der SP ist so etwas wie die vorgezogene Wahl um die Nachfolge der abtretenden SP-Magistraten Christoph Brutschin und Hans-Peter Wessels.

Die beiden verbleibenden SP-Kandidatenplätze dürften Grossrat Kaspar Sutter, Grossrätin Kerstin Wenk und Nationalrat Beat Jans unter sich ausmachen. Das zeigen die Voraus-Ausmarchungen bei den Sektionen und den Juso. Die Hirslanden-Direktorin Beatriz Greuter und die Schriftstellerin Maria Hildebrand dürften chancenlos sein; allenfalls könnte es eine Rolle spielen, wen sie nach ihrem Ausscheiden zur Wahl empfehlen. Dass die Parteileitung ihrerseits eine konkrete Empfehlung abgibt, ist unwahrscheinlich. Vorgegeben ist formell lediglich, dass unter den drei Kandidierenden mindestens eine Frau und mindestens ein Mann figurieren müssen.

Sarah Wyss mischt mit

Die Juso empfehlen Sutter und Wenk, die Sektionen hingegen Jans und Sutter oder Jans und Wenk. Bei dieser Ausgangslage ist eigentlich jeder Ausgang möglich. Nicht zu unterschätzen aber ist, dass bei einer Nomination von Jans einer der beiden Stadtbasler Nationalratssitze frei würde und damit in Bern Grossrätin Sarah Wyss nachrücken könnte. Entsprechend dürften Wyss und ihre parteiinternen Anhängerinnen bei der Kandidatenkür mitmischen. Jans ist deshalb Favorit. Wenk kann auf den Frauenbonus zählen.

Ob neben den Fähigkeiten der Kandidierenden auch ihre bisherige politische Ausrichtung eine Rolle spielt, ist offen. Während Sutter näher bei der Mitte politisiert, profilieren sich Wenk und Jans deutlich am linken Flügel. Doch schon oft sind bei den Sozialdemokarten pointierte Linke nach der Wahl in eine Kantonsregierung in die Mitte gerückt.