Das Wichtigste zum Öffnungsplan – Wer entscheidet über die Rückkehr ins Büro? Wie lange bleiben die Masken? Der Bundesrat hat aufgezeigt, wann und wie die Corona-Massnahmen aufgehoben werden sollen. Das müssen Sie dazu wissen. Luca De Carli

Ab Donnerstag ist die Homeoffice-Pflicht aufgehoben. Die Maskenpflicht am Arbeitsplatz gilt weiterhin. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Plant der Bundesrat jetzt den grossen Freiheitstag?

Vielleicht. Der 17. Februar, also der Donnerstag in zwei Wochen, könnte zum Tag werden, an dem die besondere Lage und damit alle verbliebenen Corona-Schutzmassnahmen aufgehoben werden. Definitiv entscheiden wird der Bundesrat das aber erst an seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 16. Februar.

Alain Berset hat doch in den letzten Tagen gesagt, dass keine Überlastung des Gesundheitswesens mehr drohe. Warum wartet der Bundesrat mit dem Ende aller Massnahmen?