Vermieter zur Wohnschutzinitiative – «Wer eine Renditeliegenschaft in Basel kaufen will, muss sich das zweimal überlegen»

Andreas Hupfer verwaltet rund 300 Wohnungen in der Region Basel. Er befürchtet, dass die Wohnschutzinitiative nun einen funktionierenden Markt zerstört. Für die Gewinnmaximierer in seiner Branche hat er hingegen kein Verständnis.

Vermieter Andreas Hupfer stört sich daran, dass mit der Wohnschutzi nitiative ein G esetz verschärft werden soll , bevor dieses überhaupt in Kraft treten konnte .

Vermieter wollen ihren Ertrag maximieren und beuten wehrlose Menschen aus. Stimmt dieses Bild, das von Mieterschutzkreisen so gerne kolportiert wird?

Das Bild stimmt so sicher nicht, auch wenn es wie überall auch unter Vermietenden schwarze Schafe gibt. In der Debatte werden aber immer die extremen Fälle herangezogen und entsprechend emotional ausgeschlachtet. Ich bin in der Immobilienbranche ein eher kleinerer Akteur und vertrete Eigentümer, die meistens nur einzelne kleinere Mehrfamilienhäuser besitzen. Bei diesen Eigentümern ist der Gedanke der Renditemaximierung kein Thema. Die Liegenschaften sind eher ein Teil der privaten Altersvorsorge. Natürlich wollen sie für ihre Investition, für die sie ein Risiko eingehen, eine angemessene Verzinsung. Aber da sprechen wir nicht von Renditemaximierung.