Leitartikel zur Fasnacht 2022 – Wer die Fasnacht verschiebt, macht es sich einfach

Statt die Fasnacht zu verschieben, liess man sie ausfallen. Dafür organisierte das Fasnachts-Comité einen Fasnachtsspaziergang durch die Stadt. Foto: Lukas Hausendorf

Ein Morgestraich im Sommer? Das kann nicht gut gehen, dachte ich. Doch es war beschlossene Sache: Im Rahmen der 700-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft sollten sich nicht weniger als 39 Brauchtumsgruppen aus der ganzen Schweiz in Brunnen (SZ) präsentieren – vom Verbrennen des Zürcher Bööggs über die Surseer Gansabhauet bis zum Liestaler Chienbäse.

Natürlich wollte ich wissen, wie es sich anfühlt, wenn sechs Cliquen versuchen, bei sommerlichen Temperaturen in der Innerschweiz einen Morgestraich en miniature nachzustellen. Und so stand ich am 3. August 1991 in Brunnen am Ufer des Vierwaldstättersees und wartete auf den Vier-Uhr-Schlag, während es in den Festzelten bereits nach Mählsuppe und Ziibelewaie roch.