Oscars 2022 – Wer auf dem roten Teppich besonders glänzte Timothée Chalamet zeigte Bauch, Billie Eilish trug eine Robe für drei, und Schleifen waren überall – die modischen Tops und Flops an den Oscars. Denise Jeitziner

Dieses Jahr gaben sich die männlichen Stars modemässig nicht mit dem Rang 2 hinter den Frauen zufrieden. Allen voran Timothée Chalamet. Der Schauspieler («Dune») ist immer ein Fashion-Garant, dieses Jahr sorgte er mit seinem fehlenden Hemd für extra viel Aufsehen. Sein kurzes Bolero-Oberteil gewährte freie Sicht auf seine glatte Brust …

Timothée Chalamet. Foto: Getty

… und auch auf seinen nackten unteren Rücken.

Auch an den Fingern glitzerte es bei Chalamet ordentlich. Foto: Getty

Chalamets modisches Pendant bei den Frauen war Kristen Stewart («Spencer»). Sie kombinierte eine bis zum Bauchnabel aufgeknöpfte Bluse zu Smoking-Hotpants.

Kristen Stewart. Foto: Keystone

Als Kontrast: Hier die hochgeschlossene Version des Weisse-Bluse-schwarze-Hose-Outfits, getragen von Uma Thurman, die später mit John Travolta auf der Bühne tanzte.

Uma Thurman. Foto: Keystone

Schauspielerin Zendaya («Dune») entschied sich für ein cropped Top.

Zendaya von vorne … Foto: Keystone

… und von hinten. Foto: Keystone

Stoff weglassen und Haut zeigen war bei diversen Frauen ein beliebtes Motto. Und nein, nicht immer ist weniger mehr.

Die Musikerinnen Halle Bailey (links) und Chloe Bailey liessen tief blicken. Foto: Keystone

Emilia Jones aus dem Siegerfilm «Coda». Auch sie zeigte in einem glitzernden Kleid Mut zur Lücke.

Emilia Jones. Foto: Keystone

Üppig eingehüllt war Billie Eilish: Sie trug eine ausladende Hosenrobe in Schwarz. Die Sängerin konnte sich später einen Oscar in der Kategorie «Bester Song» abholen und freute sich riesig darüber.

Billie Eilish. Foto: Keystone

Auf dem roten Teppich gab es auch viele klassische Roben zu sehen. Schauspielerin Lupita Nyong'o glänzte mit am meisten in ihrem Kleid. Ob der goldene Stern auf dem Boden von ihrem Outfit abgefallen ist oder ob es sich dabei um eine Markierung handelte, ist nicht ganz klar.

Lupita Nyong'o. Foto: Keystone

Oben Bronze, unten Lila, später kam bei Jessica Chastain noch etwas Goldenes dazu: der Oscar in der Kategorie «Beste Hauptdarstellerin».

Jessica Chastain. Foto: Keystone

Gut, konnte Jada Pinkett Smith neben ihrem Ehemann Will Smith in der ersten Reihe Platz nehmen. So konnte sie ihre ausladende Robe schön vor sich ausbreiten.

Jada Pinkett Smith. Foto: Keystone

War nominiert als beste Nebendarstellerin: Kirsten Dunst, Ton in Ton mit dem roten Teppich.

Kirsten Dunst. Foto: Keystone

Beliebt am Oscar-Abend: Schleifen in verschiedenen Ausführungen. Die Oscar-Moderatorin Amy Schumer machte es vor. Später zeigte sie sich auch noch im Spider-Man-Kostüm und im Pyjama auf der Bühne.

Amy Schumer. Einmal auf dem roten Teppich … Foto: Keystone

… und später im Spider-Man-Dress auf der Bühne. Foto: Keystone

Nicole Kidman trug ihre Schleife auf dem Rücken …

Nicole Kidman. Foto: Keystone

…Zoë Kravitz dezent am Décolleté.

Zoë Kravitz. Foto: Keystone

Modell Ganzkörperschleife – einmal bei Carolina Gaitan und …

Carolina Gaitan. Foto: Keystone

… einmal bei Niecy Nash, bloss in etwas kräftigeren Farben.

Niecy Nash. Foto: Keystone

Suche die Schleife bei Caitriona Balfe aus «Belfast». Kleiner Tipp: Sie ist nicht Teil des Kleides.

Caitriona Balfe. Foto: Keystone

Ebenfalls auf der Schleifenwelle, in der reduzierten Variante: Maria Menounos.

Maria Menounos. Foto: Keystone

Ohne Schleifen, dafür mit einem Zoo aus Gold auf schwarzem Kleid: Maggie Gyllenhall.

Maggie Gyllenhaal. Foto: Keystone

Mit Sonnenbrille zur leuchtenden Robe: Musikerin H.E.R. legte ihre Brille auch drinnen im Saal nicht ab.

H.E.R. Foto: Keystone

Deutlich dezenter präsentierte sich Alana Haim, die Entdeckung aus «Licorice Pizza».

Alana Haim. Foto: Keystone

Ging dieses Jahr leer aus: Olivia Colman in einem Plissee-Kleid.

Olivia Colman. Foto: Keystone

Genau wie Judi Dench. Sie musste …

Judi Dench. Foto: Keystone

… Ariana DeBose den Vortritt lassen, die in der Kategorie «Beste Nebenrolle» gewann, für ihre Rolle im Film «West Side Story».

Ariana DeBose. Foto: Keystone

Sie gewann den tupfgenau gleichen Preis vor 60 Jahren: einen Oscar als beste Nebendarstellerin in «West Side Story». Diesmal trumpfte sie mit ihrer Kopfbedeckung auf: Rita Moreno.

Rita Moreno. Foto: Keystone

Serena Williams eröffnete die Oscar-Show gemeinsam mit …

Serena Williams. Foto: Keystone

… ihrer Schwester Venus Williams, die ebenfalls dem Cut-out-Motto folgte.

Venus Williams. Foto: Keystone

Die Zeiten der dunklen Anzüge sind passé. Der kolumbianische Sänger Sebastian Yatra – er war für den besten Song nominiert und sang live auf der Bühne – kam ganz in Rosa.

Sebastian Yatra. Foto: Keystone

Gleiche Idee, andere Farbe: Kodi Smit-McPhee, komplett in Hellblau. Der 25-jährige Australier war in der Kategorie «Bester Nebendarsteller» nominiert, ging jedoch leer aus. Stilmässig lag er aber ganz weit vorne. Höchstens über die Schuhe liesse sich streiten.

Kodi Smit-McPhee. Foto: Keystone

Ebenfalls ein Highlight auf dem roten Teppich: DJ D-Nice. Und zwar von Kopf bis Fuss.

D-Nice. Foto: Keystone

Eine Blumenwiese in Gold-Schwarz trug der britische Schauspieler David Oyelowo auf seinem Sakko.

David Oyelowo. Foto: Keystone

Welche Socken trägt man zu einem roten Anzug? Der chinesisch-kanadische Schauspieler Simu Liu ging auf Nummer sicher und liess die Strümpfe weg.

Simu Liu. Foto: Keystone

Wesley Snipes zeigte Bein, beziehungsweise er hätte Bein gezeigt, wenn er nicht seine Leggings zu seinen knielangen Anzug-Hosen angezogen hätte. Leider zog er sein Motto nicht bis zu den Schuhen durch.

Wesley Snipes. Foto: Keystone

Andrew Garfield im dunkelroten Samt-Sakko.

Andrew Garfield. Foto: Keystone

Trotz vieler modemutiger Männer: Die «Fliege-Anzug-Kombi» war trotzdem mit Abstand am häufigsten auf dem roten Teppich zu sehen. Zum Beispiel bei Apple-Chef Tim Cook, …

Tim Cook. Foto: Keystone

… Bond-Bösewicht Rami Malek oder …

Rami Malek. Foto: Keystone

… Elliot Page, der den Oscar für das beste Drehbuch überreichen durfte.

Elliot Page. Foto: Keystone

Und zum Schluss noch ein paar attraktive Liebespaare: Schauspielerin Maya Rudolph und Regisseur Paul Thomas Anderson, der für «Licorice Pizza» nominiert war.

Maya Rudolph und Paul Thomas Anderson. Foto: Keystone

Benedict Cumberbatch (nominiert als bester Hauptdarsteller in «The Power of the Dog») mit Ehefrau Sophie Hunter.

Benedict Cumberbatch und Sophie Hunter. Foto: Keystone

Jamie Dornan («Belfast») und Amelia Warner.

Jamie Dornan («Belfast») und Amelia Warner. Foto: Keystone

Im Partnerlook: Der mexikanische Filmemacher Carlos Lopez Estrada und die Schauspielerin Kelly Marie Tran.

Carlos Lopez Estrada und Kelly Marie Tran. Foto: Keystone

Waren beide nominiert und gingen beide leer aus: Penélope Cruz (mit Schleife) und Ehemann Javier Bardem (mit Fliege).

Penélope Cruz und Javier Bardem. Foto: Keystone

Denise Jeitziner ist Redaktorin im Ressort Leben und Teil des Newsletter-Teams von «Der Morgen». Vor dem Einstieg in den Journalismus hat sie Rechtswissenschaften studiert und weder das eine noch das andere je bereut. Mehr Infos

