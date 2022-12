Bildung in Russland – Wer anders denkt, wird entfernt Nicht erst seit dem Einmarsch in die Ukraine versucht der Kreml, Universitäten und Schulen auf seine antiwestliche Ideologie einzuschwören. Wie Dozenten die Repressionen erleben. Silke Bigalke aus Sankt Petersburg

Er verlässt Russland: Philosophiedozent Denis Skopin diskutiert mit Studierenden der Uni Sankt Petersburg. Foto: Twitter/rferl

Er hat in einem Palast gearbeitet, mitten in Sankt Petersburg. Unter Kronleuchtern und Deckengemälde sprach Denis Skopin mit seinen Studentinnen und Studenten über Philosophie und Politik. Wunderschön sei das gewesen, sein kleines «russisches Harvard» – oder «russisches Hogwarts», wie es die Studierenden scherzhaft nennen. Der Unterricht in dem historischen Stadtschlösschen wirkte wohl irgendwie magisch auf sie.