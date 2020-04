Trockenheit setzt Bauern zu – Wenns nicht bald regnet, gibts kein Heu Die Schweizer Landwirtschaft leidet auch dieses Jahr wieder unter der Trockenheit. Die Rindviehhalter fürchten um das Futter. Thomas Gubler

Glaubt man der «NZZ am Sonntag», dann mehren sich die Anzeichen für einen weiteren Trockensommer. Es wäre der vierte in Folge. Das beweist ein Blick in die Archive, wo man auf Schlagzeilen stösst wie «Rekordtemperaturen in der Schweiz» (August 2017), «Trockenheit dörrt Wiesen und Weiden aus» (August 2018) oder «Trockenheit bedroht die Landwirtschaft» (Juli 2019). Wobei der Sommer 2018 mit den flächendeckenden Feuerungsverboten sicher der extremste war. Die Schweizer Landwirtschaft blickt jedenfalls mit etwelcher Sorge dem kommenden Sommer entgegen; denn so früh wie heuer setzte die Trockenheit in den vergangenen Jahren nie ein. Und normalerweise gilt der April als eher niederschlagsreicher Monat.