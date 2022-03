Schweizer Filmdrama «La Mif» – Wenns im Heim aus dem Ruder läuft Sie sind Laien, und sie machen «La Mif» zu einem der packendsten Schweizer Filme seit langem. Auch eine «echte» Heimleiterin ist dabei. Hans Jürg Zinsli

Aufruhr im Heim: Laiendarstellerinnen im Film «La Mif». Foto: Joseph Areddy

«Lass sie los!» – «Berühr mich nicht!» Was folgt, ist ein Handgemenge. Mitten in der Nacht ist in einem Genfer Jugendheim die Hölle los, nachdem die 17-jährige Audrey (Anais Uldry) beim Sex mit einem 14-Jährigen erwischt worden ist. Wer hilft?